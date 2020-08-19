تحالف الحكيم : حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل قريباً الكاظمي وقادة كوردستان جادون في ذلك

أكد تحالف عراقيون، بزعامة عمار الحكيم ، اليوم الثلاثاء ، ان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جاد بحسم كافة الملفات العالقة، بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان.

النائب عن التحالف عبد عون العبادي، قال ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عازم وبشكل جاد على حسم كافة الملفات العالقة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، كما هناك رغبة من قبل قادة الاقليم، في حسم تلك الملفات أيضا”.

وبين العبادي ان “الكاظمي، يملك علاقات طيبة وجيدة مع كافة القوى السياسية الكوردستانية وقادة الإقليم “، مردفاً “هذا الأمر سيكون عامل مهم وفعال في حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل”.

العبادي ، أضاف بالقول ” نتوقع حسم تلك الملفات قريباً جداً، لوجود نية صادقة من قبل الطرفين”.