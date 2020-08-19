تسجيل 4576 إصابة بكورونا والوفيات تتخطى الـ6 آلاف

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 4576 إصابة جديدة بفايروس كورونا، منها 2895 حالة شفاء، لتتجاوز حالات الوفيات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة الستة آلاف.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن مختبراتها سجلت (2895) حالة شفاء في العراق موزعة في بغداد / الرصافة 345، بغداد / الكرخ 210، مدينة الطب 90، النجف الاشرف 181، السليمانية 93، اربيل 124، دهوك 66، كربلاء 236، كركوك 142، ديالى 108، واسط 224، البصرة 363، ميسان 133، بابل 132، الديوانية 89، ذي قار 112، الانبار 68، نينوى 133، وصلاح الدين 46. وسجلت الوزارة 4576 إصابة جديدة بفايروس كورونا توزعت على بغداد الرصافة 423، بغداد الكرخ 861، مدينة الطب 104، النجف 199، السليمانية 251، اربيل 214، دهوك 153، كربلاء 235، كركوك 140، ديالى 147، واسط 287، البصرة 498، ميسان 186، بابل 135، الديوانية 123، ذي قار 153، الانبار 145، المثنى 182، نينوى 104، وصلاح الدين 36. وبلغت حالات الوفيات في عموم العراق حسب بيان الوزارة 82 توزعت في بغداد الرصافة 6، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 1، النجف 2، السليمانية 15، اربيل 11، كربلاء 5، كركوك 6، واسط 3، البصرة 9، ميسان 1، بابل 6، الديوانية 3، ذي قار 1، المثنى 4، نينوى 4، وصلاح الدين 1. بهذا يصل مجموع حالات الشفاء في البلاد 131840، ومجموع الإصابات 184709، لتبلغ حالات الوفيات 6036 شخصًا.