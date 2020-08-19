زراعة إقليم كوردستان عن قطع ايران مياه نهرين عن الإقليم: يخالف الأعراف والقوانين الدولية

اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استياءها الشديد من قيام ايران بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير عن الاقليم.

بيان للوزارة ، قال ان ” الجمهورية الاسلامية وللعام الثالث على التوالي تقوم بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير خلال شهر اب وبشكل كامل”.

مضيفاً ان ” هذا الإجراء يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية ، ومياه الانهار المشتركة من حق شعبي العراق وايران ولا يحق لاي دولة التفرد بها”.

وتابع ، ان ” تجفيف النهرين ادى الى نفوق مئات آلاف الاسماك وإلحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية وبفلاحي المنطقة وباتت المحاصيل قريبة من اليباس الكامل”.

موضحاً ، ان ” سكان المنطقة يعتمدون على مياه نهر الزاب للشرب ولكافة الأمور الاخرى لذلك فإننا نعلن عن عدم رضانا الشديد عن قطع مياه النهرين بإعتبار هذا الامر يعتبر عقوبة لسكان وفلاحي اقليم كوردستان”.