في الشمس.. شفاءٌ من كورونا

أظهرت دراسة علمية أجراها عالمان بريطانيان، هما سايمون بيرس وتيم تشيتهام، ونشرتها مجلة (BMJ) الشهيرة، مدى فاعلية «فيتامين دي» في علاج الأمراض الخطيرة، من السرطان وأمراض القلب والجلد، إلى الكساح ولين العظام وفيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أن أكثر من 50% من البريطانيين، يعانون من نقص «فيتامين دي» في أجسامهم، بينما يعاني 16% نقصاً حاداً فيه، وبينت الدراسة أنه عندما يتفاقم نقص الفيتامين، خصوصاً عند الحوامل والأطفال، تتفاقم المشكلة، ويصاب المعانون من أمراض خطيرة، تترك تشوهات جسدية عند الأطفال.

وحذرت الدراسة سكان الدول الغربية، التي تختفي فيها الشمس معظم أشهر السنة، من أخطار نقص «فيتامين دي» في الجسم، وقد اتضح الآن أن «فيتامين دي» يكافح كوفيد-19 عبر تقوية جهاز المناعة، وأهم مصدر لـ«فيتامين دي» هو ضوء الشمس، الذي يولده في الجلد، ثم الأسماك والحليب وصفار البيض والكمأ وأنواع الفطر الأخرى.