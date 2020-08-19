نقابة الأطباء تحذّر من عيادات التجميل: تجري عمليات طبية غير مرخصة!

أعلنت نقابة الأطباء، أمس الثلاثاء، عن إحالة عدد من مراكز التجميل غير المرخصة إلى الجهات المختصة لمتابعة الاجراءات اللازمة.

وقالت النقابة في بيان تلقت المدى نسخة منه “تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد مراكز وعيادات التجميل الطبية والعيادات الوهمية وغير المجازة والمخالفة للشروط والضوابط الصحية الصادرة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة من ناحية عدم وجود كوادر طبية مختصة واستخدام عمالة من غير ذوي المهن الصحية والطبية وممارسة تداخلات طبية غير مرخصة وخارج السياقات الطبية المعتمدة مما أدى الى تضرر عدد من المواطنين والمواطنات وزيادة الشكاوى في هذا المجال”.

وأشارت إلى أنه “استمراراً للدور الرقابي للنقابة في هذا الموضوع وبتوجيه مباشر من المركز العام رصدت فرقنا التفتيشية وجود 192 مركزاً وعيادة وهمية مخالفة للشروط والضوابط الصحية في محافظة بغداد فقط ، معظمها تدار من قبل كوادر غير مختصة ، وقد قامت النقابة بإحالة هذه المراكز والعيادات الى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة”.

وبحسب البيان “تهيب نقابة أطباء العراق بالمواطنين الكرام الحذر من هذه المراكز المخالفة ومراجعة العيادات والمراكز المختصة والمرخصة تفادياً لحصول المشاكل والمضاعفات والتشوهات”.

ودعت النقابة “الجهات ذات العلاقة التعامل مع الموضوع بجدية وإيلائه الاهتمام اللائق كونه يمس حياة المواطنين وأن يقوموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تمدد هذه الظاهرة المهدّدة للصحة والسلامة العامة”

وكان تقرير حكومي قد كشف عن ارتفاع أعداد المراكز والعيادات الخاصة المعنية بأمور التجميل المسجلة والمخالفة للشروط، وغير المسجلة “الوهمية” التي تم تسجيلها خلال العامين الماضيين

وفيما أشار إلى ضعف الرقابة عليها، نبّه إلى سلسلة من المخاطر التي تواجه المراجعين نظراً لوجود شبهات تتعلق بالعقاقير ونوعية المواد والأدوية المستخدمة في أغلب المراكز.

وبحسب التقرير فإنه “ومـــن خلال سلسلة زيارات ميدانية قـــام بهـــا فريق عمـل مختص إلى الـدوائر والأقسام والشُعب ذات العلاقة في وزارة الصـحة والبيئة ومـــن خلال الاطلاع على الأوليـــات المقدمة مـــن قبـــل دائـــرة التفتـــيش في وزارة الصحة والأقسام التابعة لها في بغداد والمحافظات، تبين “عدم انتظام الزيارات الدورية للمؤسسات الصحية الأهلية في العاصمة والمحافظات، نظراً لعدم تضمن خطة وزارة الصحة زيارات تفتيشية لمراكز التجميل، الأمر الذي أدى إلى عدم متابعتها والتأكد من تطبيق الشروط الواجب الالتزام بها في تلك المراكز”. ويضيف التقرير أيضاً أن “تردي الوضع الأمني، وعدم توفير حماية أمنية كافية للفرق التفتيشية من أجل إجراء الزيارات الدورية تسبب في عدم إدراج مراكز التجميل ضمن خطة الزيارات الميدانية في بعض دوائر الصحة”.

وتظهر الأرقام والإحصائيات التي يكشف عنها بين الفترة والأخرى أرقاماً متصاعدة لعمليات التجميل وللخاضعين لها في المحافظات العراقية ، وسط تحذيرات من خبراء من “فوضى انتشارها”، ونتائج “لا تُحمد عقباها”، خاصة في وقت تتحدث فيه تقارير عن تحول تلك العمليات إلى تجارة رائجة على حساب النتائج.

وتحدث التقريرالحكومي عن “عدم تجديد إجازة ممارسة المهنة لأصحاب مراكز التجميل، فضلاً عن عدم إخضاع مزاولي مهنة التجميل الى التدريب في معهد معترف به دولياً، للحصول على شهادة معتمدة تتضمن عدد ساعات التعليم الطبي المستمر والتطبيق في المؤسسات الصحية، وتحدث عن معايير إخبار المريض وتثقيفه بخطورة العمليات التي يخضع لها، والآثار الجانبية لمخاطر استخدام العقاقير التجميلية، وعدم التزام أغلب تلك المراكز بالشروط والضوابط ومنها تعيين طبيب اختصاص تجميل أو جلدية، فضلاً عن استقدام أطباء أجانب، دون موافقات أصولية تسمح لهم بإجراء التداخل الجراحي أو العمليات التجميلية، وإن بعضاً من الأطباء دخلوا إلى البلاد بسمة دخول سياحية فقط”. وتشير تقارير نشرتها وزارة الصحة من قبل الى أن أغلب مراكز التجميل المتواجدة في بغداد والمحافظات تدار من قبل مستثمرين لا علاقة لهم بشريحة الأطباء أو الطب بصورة عامة، وإنما يتم استقدام أطباء للعمل بلا مستسمكات قانونية وأصولية لهم .

التقرير الحكومي وهويسلط الضوء على هذه الظاهرة أوصى بضرورة قيام قيام وزارة الصحة والبيئة بإعادة النظر في الخدمات التجميلية في المشتشفيات الحكومية ورفدها بكل احتياجات إجراء العمليات اللازمة بشكل يضمن سلامة المراجع لها، وضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى كوزارة الداخلية ونقابة الأطباء لغرض الاستجابة السريعة للقضايا المرفوعة ضد مراكز التجميل المخالفة للشروط، إضافة إلى اهتمام وزارة الصحة بأقسام التفتيش، وتوفير الحماية لها لكونها الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق الاجراءات العقابية على مراكز التجميل، وضرورة إعادة النظر بالفقرات القانونية الخاصة بالغرامات المفروضة على المخالفات للمراكز التجميلية غير المرخصة أو المخالفة، وزيادة التنسيق بشأن الإجراءات الانضباطية الواجب اتخاذها من قبل نقابة الأطباء لكون أغلبها إجراءات إدارية، وإعادة النظر فوراً بإجراءات وضوابط وصلاحية فتح مراكز تجميل وجعلها أكثر تشديداً .