نقابة الاطباء تعلق على تزايد عيادات التجميل غير المجازة والوهمية وترصد 192 منها

علقت نقابة الاطباء، الثلاثاء، على تزايد عيادات التجميل غير المجازة والوهمية، فيما اشارت الى انها رصدت 192 منها.

وقالت النقابة في بيان “تزايدت في الآونة الاخيرة اعداد مراكز وعيادات التجميل الطبيه والعيادات الوهميه والغير مجازه و المخالفة للشروط والضوابط الصحية الصادرة من نقابة الاطباء و وزارة الصحة من ناحية عدم وجود كوادر طبية مختصة و استخدام عمالة من غير ذوي المهن الصحية و الطبية وممارسة تداخلات طبية غير مرخصة وخارج السياقات الطبية المعتمدة”.

واضافت ان “ذلك أدى الى تضرر عدد من المواطنين والمواطنات وزيادة الشكاوى في هذا المجال”، مشيرة الى انه “استمرارا للدور الرقابي للنقابة في هذا الموضوع وبتوجيه مباشر من المركز العام رصدت فرقنا التفتيشية وجود ١٩٢ مركز وعيادة وهميه ومخالفة للشروط والضوابط الصحية في محافظة بغداد فقط ، معظمها تدار من قبل كوادر غير مختصة”.

وتابعت “قمنا بإحالة هذه المراكز والعيادات الى الجهات المختصة لمتابعة الاجراءات اللازمة”، داعية “المواطنين الى “الحذر من هذه المراكز المخالفة ومراجعة العيادات والمراكز المختصة والمرخصة تفاديا لحصول المشاكل والمضاعفات والتشوهات”.

واعربت النقابة عن املها “من الجهات ذات العلاقة التعامل مع الموضوع بجدية وإيلائه الاهتمام اللائق كونه يمس حياة المواطنين وان يقوموا بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تمدد هذه الظاهرة المهددة للصحة والسلامة العامة”.