أدوية سامراء تستعد لإنتاج وجبة من الدواء الروسي الخاص بكورونا

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، أمس الأربعاء، أنها بصدد أنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي الذي يخص علاج مرضى كورونا، خلال الشهر الحالي، فيما أكدت وزارة الصحة أن الأدوية المستخدمة في علاج مرضى كورونا تتوفر في مؤسساتنا حصراً.

وقال مدير الشركة عبد الحميد إن “الشركة الآن بصدد إنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي “افيفافير”، خلال الشهر الحالي”، لافتاً الى أن “الدواء سيخضع للدراسات اللازمة، لنكون جاهزين، لإنتاج أي وجبة تحتاجها وزارة الصحة”.

وأضاف أن “مصنع بغداد للغازات الطبية التابعة لشركتنا، يزود المواطنين بقناني الاوكسجين وبأسعار رمزية”.

وأشار إلى “إنتاج دواء الازيثرومايسين المستخدم ضمن بروتوكول العلاج لمرضى كورونا، فضلاً عن إنتاج الكحول والديتول، إضافة الى إنتاج فيتامين “سي” الذي يستخدم لتقوية جهاز المناعة”.

وأوضح أن “الشركة بصدد أنتاج الزنك، فضلاً عن إنتاج أدوية لعلاج الأمراض المزمنة”، مؤكداً أن “الشركة تزود وزارة الصحة بالأدوية اللازمة لعلاج الامراض المختلفة، و بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

في سياق ذي صلة، أكدت وزارة الصحة والبيئة،أمس الاربعاء، أن الأدوية المستخدمة في علاج مرضى كورونا تتوفر في مؤسساتنا حصراً، فيما حذرت المواطنين من ضعاف النفوس، الذين يروّجون لأدوية مزيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الفقرات البروتوكولية المعتمدة في علاج كورونا تتوفر في جميع مؤسساتنا الصحية المخصصة حصراً، وتوزع على المرضى بالمجان”.

ودعا “المواطنين إلى الاعتماد على المؤسسات الصحية لعلاج مرضى كورونا”، محذراً “من ضعاف النفوس الذين يحاولون خداع المواطنين بادوية مزيفة على أنها علاج لمرضى كورونا”.

وأضاف أن “الوزارة شنت عدة حملات واسعة على المذاخر المخالفة في بغداد والمحافظات، حيث تم إغلاقها وإحالتها إلى المحاكم حسب نوع المخالفة”.

وأشارت إلى “إضافة ما لايقل عن ٧ آلاف سرير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، خصصت لمرضى كورونا، أسرة للعناية المركزة”.

من جهة أخرى حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في العراق ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة.

وذكرت المنظمة في بيان، تلقت المدى نسخة منه أمس الاربعاء إن “عدد الاصابات بكوفيد – 19 في 2020 في العراق ارتفع الى مستوى مثير للقلق، مما يشير الى أزمة صحية كبيرة قريباً”.

وأضافت، “ما يزال بإمكان العراقيين التغلب على الوباء اذا استمروا في تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل متواصل وجماعي مثل تجنب التجمعات البشرية وارتداء الاقنعة علناً، وممارسة التباعد الاجتماعي كطرق فعالة لمنع تفشي المرض وتابع البيان، أن “الانتشار الحالي لجائحة كوفيد-19 في البلاد قد تحدى نظاماً صحياً هشاً ضعف خلال سنوات الصراع. وعلى الرغم من القيود، فان الاستجابة السريعة والفعالة للوباء من قبل السلطات الصحية، وخاصة في الأشهر القليلة الأولى من انتشاره في العراق، جديرة بالثناء، ولكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع بسبب عدد من العوامل منها تخفيف القيود وعدم الالتزام بالتدابير أو تنفيذها بالقوة”.

وبين، “يمكن اظهار خطورة الأزمة بوضوح من خلال تحليل وبائي بسيط للارقام اليومية المسجلة خلال ال 175 يوماً الماضية من انتشار الفايروس، بناء على البيانات المتاحة من وزارة الصحة والبيئة في العراق، بحلول 16 آب 2020، بلغ عدد الحالات التي تم الابلاغ عنها في البلاد أكثر من 175,000 حالة وفاة متصلة بذلك”.

وأوضحت، أن “البيانات تشير بوضوح الى أن أكثر من 98 في المائة من الحالات والوفيات تم الابلاغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط ما يقرب من 44,000 حالة نشطة في العراق وما يقرب من 90 في المائة يتم علاجها في المنزل، وما يقرب من 9,000 منهم عامل رعاية صحية ، وتحليل مفصل لنمط انتشار الفايروس في البلاد يكشف أن العديد من أجزاء العراق أصبحت الآن تعاني من انتقال الفايروس على مستوى المجتمع المحلي : الوضع خطير وخطير يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وجدية”.

وأشارت، إلى أن “تحليلاً شاملاً لحالة ازمة كوفيد-19 في البلد من قبل الفرق الفنية في العديد من وكالات الأمم المتحدة (بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف) يسلط الضوء على أن العراق بحاجة الى تعديل اجراءات الاستعداد والاستجابة للكوفيد-19 لغرض إبطاء انتقال الفايروس وتقليل عدد الحالات المبلغ عنها يومياً والانتهاء منها مهما كلف الأمر “، مضيفة أنه “في غياب لقاح،فأن العراق يبقي على إجراءات وقائية لمكافحة انتشار الوباء ، وهذه تشمل ارتداء الاقنعة والتباعد الاجتماعي، والتعليمات التي تستمر السلطات الصحية في الضغط مراراً وتكراراً، والتي يتبعها الكثير من الأشخاص”.

كما لفت، إلى أن “من أهم التدابير لمنع انتقال الفايروس على نطاق واسع، التجمعات الجماعية (على سبيل المثال، حفلات الأفراح أو مراسم الجنازة، والفعاليات الرياضية والثقافية) وتجنب الأشخاص في مثل هذه الأحداث حفاظاً على صحتهم وأمان أحبائهم ومجتمعاتهم”، منوهاً الى ان “هذه التجمعات بأعداد كبيرة عرضة لخطر إصابة الناس بغير قصد وانتشارالفايروس بشكل كبير”.

وقال البيان أيضاً، أن “منظمة الصحة العالمية وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة تقييماً للمخاطر الجماعية في العراق، وكذلك قدرة البلاد على إدارة التفشي والسيطرة عليه”، مبينة انه “خلص الى ان مخاطر الصحة العامة ترتفع بشكل كبير مع اتصال بشري وثيق في الاماكن المزدحمة، خبراء منظمة الصحة العالمية أكدوا على تجنب التجمعات البشرية وارتداء الاقنعة (مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتبني ممارسة غسل اليدين بشكل متكرر) يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتقال فايروس كورونا بنسبة 57 في المائة على الاقل و 30 في المائة على التوالي”.

وأوضح، أن “أسرة الأمم المتحدة في العراق تقدر وتؤيد بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السياسيون ورجال الدين العراقيين الذين يحثون المجتمع على عدم الاختلاط والتجمهرفي الايام القادمة،

وأكد البيان، أن “تجربة البلدان الأخرى تظهر أنه من الممكن احتواء كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصادات تدريجياً خلال 2-3 أشهر، إذا استمعت البلدان الى نصائح الخبراء الطبيين المختصين مع الانضباط الذاتي، والاستعداد للبقاء على إطلاع من مصادر موثوقة، والجهود المتضافرة للجميع، سيتغلب العراق على الوباء”.