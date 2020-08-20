أنباء ‘سارة’ من الصحة العالمية حول العقار الروسي لعلاج كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن تفاصيل المباحثات مع الجانب الروسي بشأن التعرف على تطورات العقار الروسي المستخدم فيي علاج مرضى كورونا.

وذكرت مديرة إدارة البرامج الصحية في المنطمة العالمية، رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، اليوم 19 آب 2020، انه يتم التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا، فيما أشارت إلى ان اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام.

وشددت الحجة على حرص منظمة الصحة العالمية على أن يكون اللقاح الروسي آمنا وفعالا.

وأضافت أن “هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وهناك جهود كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن”.

وبحسب المعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى – مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع – مع الناقل الثاني، حيث يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين، وفقا لوزارة الصحة الروسية

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للقاح في أيلول 2020، وبحلول نهاية عام 2020، من المقرر أن يصل إنتاج اللقاح إلى 200 مليون جرعة، وتحقيقا لهذه الغاية، يمول صندق الاستثمار المباشر إطلاق إنتاج اللقاح على أساس قدرة الإنتاج لشركات إر-فارم وبيننوفارم.

وكان العقار الروسي قد لاقى اهتمام واسعا حيث من المقرر إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في بلدان مختلفة، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والفلبين.

جدير بالذكر ان أكثر من 20 دولة أعربت في وقت سابق، عن اهتمامها بالحصول على” Sputnik V” بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.