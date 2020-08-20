أول توجيه من الغانمي للقيادات الامنية في البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بصدور أول توجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى القيادات الامنية في البصرة بعد زيارته المحافظة اليوم الخميس.

وقال المصدر، إن “الغانمي وجه القيادات الامنية في البصرة بمنع سير المركبات التي لا تحمل ارقاماً”، مبيناً أن الغانمي “وجه أيضا بمنع السيارات المظللة”.

واوضح المصدر، أن “الغانمي وجه أيضاً القيادات الامنية بالوصول لمرتكبي عمليات الاغتيال بأسرع وقت، ووضع الموضوع في قائمة الأولويات الامنية”.

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، محافظة البصرة، على راس وفد أمني رفيع ضم مدير جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وشخصيات من المخابرات والدفاع والوكلاء.

وشهدت محافظة البصرة مساء امس الأربعاء، انتشارا أمنيا مكثفا في مختلف شوارع مركز المدينة، بعد تزايد عمليات الاغتيال.

وتواصلت عمليات اغتيال الناشطين المدنيين في البصرة من قبل عناصر مسلحة مجهولة، فيما يشبه الانفلات الامني الشامل، وبظل تحرك شبه علني للمجاميع المسلحة، التي تقتل في وضح النهار ومن دون لثام؛ بحسب ما تظهره بعض الفيديوهات المصورة بواسطة كاميرات المراقبة في الشوارع.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باتخاذ ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بحماية أمن المجتمع من تهديدات “الخارجين على القانون”، فيما شدد على ان “‏التواطؤ” مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم “مرفوض”.