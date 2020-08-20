ائتلاف المالكي يكشف عن «حراك» لتعديل قانون الانتخابات الجديد

كشف ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن حراك برلماني يهدف إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، بعد احتجاجات تشرين الماضي.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن «هناك حراك من عدد من القوى السياسية في البرلمان، يهدف إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد، بعيداً عن فقرة الخلاف على الدوائر الانتخابية، فهناك فقرات في القانون بحاجة إلى تعديل وإضافة».

وبين المطلبي، أن «القوى السياسية طيلة الفترة الماضية، راجعت القانون مع اللجان المختصة والخبراء، وتوصلت إلى قناعة بضرورة تعديل القانون، خصوصاً أنه شرّع على عجالة بسبب الظرف الذي كان يمر به العراق من التظاهرات الشعبية في تشرين الماضي، وبعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة أصبح من الضروري تعديل القانون».