السفارة الأمريكية تدين الإغتيالات في البصرة وتعدها انتهاكاً صارخاً

ادانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين مدنيين في محافظة البصرة.

وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد أن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عددٌ من الاغتيالات المستهدفة”.

واضافت “تُعدُ هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون”.

واوضحت السفارة ان “الولايات المتحدة تؤكد مجدداً على دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم”.