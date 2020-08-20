Posted on by

الصحة العالمية تحذر العراقيين من “أزمة كبيرة” وتمنحهم أملاً بهزيمة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من احتمالية حدوث “أزمة كبيرة” في العراق نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها أشارت إلى إمكانية هزيمة الوباء عبر الالتزام “الجاد” بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقالت المنظمة حسبما نقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية، إن “ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة”، مؤكدة أنه “ما يزال بإمكان العراقيين هزيمة هذا الوباء من خلال الالتزام الجاد بتطبيق الإجراءات الوقائية”.

وأضافت المنظمة، أنه “في ظل غياب دواء أو لقاح لهذا المرض، لم يتبقَ للعراق سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الوباء، ويجب الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعليمات التي تواصل السلطات الصحية التأكيد عليها مراراً وتكراراً”.

وتابعت: “ندعم بقوة التصريحات الأخيرة لعلماء الدين والسياسيين التي تدعو إلى منع التجمعات الجماهيرية في الأيام المقبلة”، لافتة إلى أنه “بتضافر جهود الجميع فإن العراق سيتغلب على الوباء”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close