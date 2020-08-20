الصحة تسجل 2529 حالة شفاء و4093 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تسجيل 2529 حالة شفاء من كورونا، يقابلها 4093 اصابة جديدة بالفيروس و85 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (19 آب 2020) ان “الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق جاء كالتالي:

– تم فحص (20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1345459).

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 284

بغداد / الكرخ 202

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 203

السليمانية 41

أربيل 122

كربلاء 237

كركوك 96

ديالى 95

واسط 51

البصرة 222

ميسان 104

بابل 237

الديوانية 109

ذي قار 130

الأنبار 57

نينوى 150

صلاح الدين 98

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4093 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 444

بغداد الكرخ 355

مدينة الطب 104

النجف 265

السليمانية 150

أربيل 157

دهوك 136

كربلاء 218

كركوك 148

ديالى 193

واسط 264

البصرة 492

ميسان 175

بابل 210

الديوانية 130

ذي قار 217

الأنبار 134

المثنى 178

نينوى 87

صلاح الدين 36

– الوفيات 85 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 4

السليمانية 8

أربيل 14

كربلاء 6

كركوك 5

ديالى 2

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2.

مجموع الشفاء : 134369 (نسبة الشفاء 71.2%)

مجموع الأصابات : 188802

الراقدين الكلي: 48312

الراقدين في العناية المركزة: 582

مجموع الوفيات: 6121.