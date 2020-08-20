العمليات المشتركة العراقية : تنسيق عال مع البيشمركة حول كركوك ومكافحة الإرهاب

أشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية الى وجود تعاون مع قوات البيشمركة في مجال مكافحة الأرهاب والتحديات الأمنية ، نافية التوصل الى اتفاق على عودتها (البيشمركة) الى كركوك.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، أكد ” وجود تنسيق عال بين القوات الاتحادية والبيشمركة حول الواقع في كركوك والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية”، لافتا إلى أن “العمليات المشتركة لديها أفق واستراتجية في التعامل الأمني في كركوك” على حد قوله .

الخفاجي قال إنه “لا توجد عودة لقوات البيشمركة الى محافظة كركوك”، مشيرا إلى أن “قيادة العمليات المشتركة التي تمارس السيطرة والقيادة من خلال المقر المتقدم في المحافظة على اتصال مباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة والقوات الأمنية في المحافظة”.

مضيفاً ، أن “زيارة نائب قائد العمليات المشتركة مع قائد الشرطة الاتحادية لكوكوك جاءت لمناقشة التحديات الأمنية والقضايا التي تهم المواطن في المحافظة”.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى قد سيطرت في 16 أكتوبر/تشرين الاول 2017 على كركوك وهي ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) في هجوم غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم وحظي بتأييد كاسح .

وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وبقية المناطق (المتنازع عليها) بشكل كبير بعد انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها ، كما زادت تحركات داعش فيها حيث يستغل التنظيم الفراغ الأمني الذي تركه انسحاب قوات البيشمركة وعدم قدرة القوات العراقية على ضبط الأوضاع لوحدها.