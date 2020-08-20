الكاظمي يلتقي ترمب في البيت الأبيض والاخير يؤكد: تواجدنا لمواجهة النفوذ الايراني

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس الاميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث اكد الاخير دعمه للعراق حتى يستعيد عافيته، مشيرا الى ان تواجد قوات بلاده في العراق هو لمواجهة النفوذ الايراني .

وقال ترمب في تصريحات ان “لدى بلاده قوات قليلة جدا في العراق” واضاف انها “موجودة في العراق للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء” مبينا ” نتطلع للانسحاب من العراق يوم لا يكون هناك حاجة لوجودنا”.

وحول الحرب على داعش اوضح ترمب “عندما توليت سدة السلطة قلت باننا سوف نعمل على التخلص على كافة الارهابيين واطحنا بداعش، ولكن ادارة اوباما لم تعمل بشكل صحيح ونعمل الان مع العراق مجددا، مشددا على ان “بلاده تعمل على تطوير علاقات طيبة مع العراق” و”نأمل ان يصبح العراق بلدا قويا”.

وشدد ترمب “اعلم بان هناك اوضاع غير مستقرة في العراق والشرق الاوسط برمته ولكن بحكم علاقاتنا مع العراق سنقدم له الدعم”

وقال ” سنرد بقوة على أي هجوم يؤدي الى اصابات بين صفوف قواتنا في العراق”

وحول علاقته برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اكد الرئيس الاميركي انه ينسجم جدا مع الكاظمي.

كما كشف في تصريحاته عن ان بلاده “تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق”.

من جانبه اكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ترحيب العراق بالشركات والاستثمارات الأميركية” وقال “نعمل على علاقات مشتركة مع اميركا والمصالح المشتركة من اجل مستقبل افضل لشعب العراق “ مضيفا قوله ان “الولايات المتحدة ساعدتنا في بناء العراق”..

وفي سياق اخر تطرق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى قضية التدخل التركي في العراق وقال انه “غير مقبول ولن نسمح به”.