الموارد المائية الاتحادية : ايران قطعت المياه بـ “الكامل”عن إقليم كوردستان والعراق

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية تسجيلها انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية.

ويأتي الإعلان العراقي ، بعد بيان لوزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء ، عبرت فيه عن استياءها الشديد من قيام ايران بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير عن الإقليم ، قائلة ان ” الجمهورية الاسلامية وللعام الثالث على التوالي تقوم بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير خلال شهر اب وبشكل كامل”.

مضيفاً ان ” هذا الإجراء يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية ، ومياه الانهار المشتركة من حق شعبي العراق وايران ولا يحق لاي دولة التفرد بها”.

وزارة الموارد المائية العراقية ذكرت ، الأربعاء ، في بيان أن “محطات الرصد الواقعة على نهر سيروان مقدم سد دربندخان وعلى فروع نهر الزاب الأسفل مقدم سد دوكان سجلت انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية”.

وأضاف بيان الوزارة ، أن “مقدم سد دربندخان انخفض إلى ٧ م٣ في الثانية مما كان عليه ٤٥ م٣ في الثانية، وكذلك بالنسبة إلى نهر الزاب الأسفل الذي أصبح التصريف ٢ م٣ في الثانية، وهذا يعني قطعا كاملا للمياه، مما أثر بشكل واضح على جميع القرى والمزارعين الواقعين على حوض النهرين”، مشيرا إلى “تأثيره على الخزين المتواضع في سدي دوكان ودربندخان”.

موضحاً ، أن “جمهورية إيران قامت بتحويل جزء من مياه نهر الزاب إلى بحيرة اورومية وكذلك تحويل جزء من مياه نهر سيروان عن طريق نفق موسود إلى مشاريع إروائية في مناطق كرمنشاه وسربيل زهاب ضمن حوض نهر الكرخة”، مؤكدا أن “تلك الأعمال تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية حيث لا يسمح نقل المياه من حوض نهر إلى آخر إذا كان ذلك يلحق الضرر على الواقعين على حوض النهر وخاصة مصبات الأنهر”.

وتابع، أن “مناطق في حوض ديالى ستتضرر بسبب تدني الخزن في سدي دربندخان وحمرين، وكذلك الحال في حوض الزاب الأسفل والخزن في سد دوكان الذي يؤمن المياه لمشروع ري كركوك ودعم نهر دجلة لتأمين المياه لجنوب العراق”.

وطالب البيان “المسؤولين عن إدارة المياه في الجارة إيران إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتأمين الإيرادات الطبيعية لهذه الأنهر وعدم إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين في إقليم كوردستان ومحافظتي كركوك وديالى وجميع الواقعين على حوض الزاب الأسفل”.