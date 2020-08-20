الموارد المائية تعلن انخفاض كميات المياه القادمة من ايران

اعلنت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، تسجيلها انخفاضاً “كبيراً” في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية، فيما طالبت الجانب الايراني باعادة كميات المياه الى وضعها الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان إن “محطات الرصد الواقعة على نهر سيروان مقدم سد دربندخان وعلى فروع نهر الزاب الأسفل مقدم سد دوكان سجلت انخفاضاً كبيراً في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية”.

وأضافت أن “مقدم سد دربندخان انخفض إلى ٧ م٣ في الثانية مما كان عليه ٤٥ م٣ في الثانية، وكذلك بالنسبة إلى نهر الزاب الأسفل الذي أصبح التصريف ٢ م٣ في الثانية، وهذا يعني قطعا كاملا للمياه، مما أثر بشكل واضح على جميع القرى والمزارعين الواقعين على حوض النهرين”، مشيرا إلى “تأثيره على الخزين المتواضع في سدي دوكان ودربندخان”.

وتابعت الوزارة أن “إيران قامت بتحويل جزء من مياه نهر الزاب إلى بحيرة اورومية وكذلك تحويل جزء من مياه نهر سيروان عن طريق نفق موسود إلى مشاريع إروائية في مناطق كرمنشاه وسربيل زهاب ضمن حوض نهر الكرخة”، مؤكدة أن “تلك الأعمال تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية حيث لا يسمح نقل المياه من حوض نهر إلى آخر إذا كان ذلك يلحق الضرر على الواقعين على حوض النهر وخاصة مصبات الأنهر “.

واكدت الوزارة أن “مناطق في حوض ديالى ستتضرر بسبب تدني الخزن في سدي دربندخان وحمرين، وكذلك الحال في حوض الزاب الأسفل والخزن في سد دوكان الذي يؤمن المياه لمشروع ري كركوك ودعم نهر دجلة لتأمين المياه لجنوب العراق”، مطالبة “المسؤولين عن إدارة المياه في الجارة إيران إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتأمين الإيرادات الطبيعية لهذه الأنهر وعدم إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين في إقليم كردستان ومحافظتي كركوك وديالى وجميع الواقعين على حوض الزاب الأسفل”.