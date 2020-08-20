بعد اعتدائه على “شرف” فتاة.. السجن المؤبد لـ ضابط عراقي رفيع

أفاد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، بصدور حكم قضائي بالسجن المؤبد بحق ضابط برتبة عقيد في الشرطة العراقية بتهمة أغتصابه فتاة أثناء إحدى المداهمات في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ، “إن حكماً قضائياً صدر، اليوم، بالسجن المؤبد بحق آمر الفوج السادس في شرطة صلاح الدين العقيد طه شهاب أحمد بعد إدانته باغتصاب فتاة أثناء إحدى المداهمات”.

واعلنت وزارة الداخلية العراقية في 27 يونيو/ حزيران 2020، توقيف آمر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الأسودي بتهمة اغتصاب فتاة في قضاء سامراء.

وبحسب مدير دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، فأنه بتاريخ ٨ يونيو/ حزيران تم سحب يد العقيد من منصبه وايداعه بالتوقيف بناء على الشكوى المقامة ضده في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل مواطنة ادعت بقيامه بالاعتداء على شرفها، وأشار إلى احالته الى محكمة قوى الامن الداخلي.