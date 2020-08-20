بعد سلسلة اغتيالات.. رجل دين يدعو إلى حمل السلاح والتدرب عليه

دعا رجل الدين والقيادي السابق في التيار الصدري، أسعد الناصري، الاربعاء، إلى حمل السلاح والتدرب عليه لتفويت الفرصة على “أهل الغدر والقتلة”.

وكتب الناصري تغريدة على “تويتر” اليوم، (19 آب 2020)، ان “الخطوة الأولى حمل السلاح والتدرب عليه بشكل جيد من قبل الجميع. واتخاذ كافة التدابير في أي تحرك بما يفوت الفرصة على أهل الغدر والقتلة”.

وأضاف قائلا: “وأن تكون هناك لجان أمنية ومعلوماتية تعمل على تأمين سلامة الثوار والناشطين..”.

يشار إلى ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد اليوم الاربعاء، اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.

وقال الكاظمي في تغريدة: “اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها”.

وأضاف، ان “التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون”.

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، باغتيال الطبيبة والناشطة، رهام يعقوب، وامراة اخرى باطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدف عجلتها قرب تقاطع التجاري وسط البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ”ديجيتال ميديا ان ار تي”، ان “الدكتورة في مجال التغذية والناشطة، رهام يعقوب، تعرضت لاغتيال مع صديقتها بنيران مسلحين مجهولين وسط البصرة”.

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان عجلة نوع سنتافي كانت تقل 4 نساء بينهم طبيبة وادى الحادث الى وفاة الطبيبة وامراة اخرى ونجاة الاخريات قرب تقاطع التجاري وسط البصرة.

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