داعياً إلى التوازن والعدالة في إدارتها .. نائب رئيس البرلمان العراقي: كركوك لها خصوصية

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور بشير حداد، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق التوازن والعدالة ومشاركة جميع المكونات في إدارة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارجية إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بشير حداد وفداً من كركوك، ضم عدداً من نواب المحافظة والأمين العام لمجلس النواب العراقي د.سيروان عبدالله سيريني، إلى جانب محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، والمدراء العامين لصحة وتربية كركوك، مع الكادر الإداري للمحافظة.

ووفق بيان أورده المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي، طالعته (باسنيوز)، فقد جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في كركوك، وضرورة توفير الدعم اللازم والتخصيصات المالية الإضافية للمحافظة، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وتداعياته الخطيرة، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات في ظل الظروف الصعبة المتزامنة مع الأزمة المالية والاقتصادية والمشاكل الأمنية الأخيرة.

وقال حداد: «كركوك لها خصوصية، وتستوجب ايلاءها أهتماماً أكبر ومراعاة التوازن والعدالة في مشاركة الجميع من أجل النهوض بواقع المدينة وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز السلم المجتمعي».

ودعا نائب رئيس البرلمان العراقي إلى ضرورة البحث عن حلول مناسبة لمعالجة المشاكل التي تتعلق بالأراضي الزراعية وحل نزاعات الملكية وفق القانون والسياقات الإدارية وعودة الحقوق لأصاحبها الشرعيين.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالمخاطبات والاستفسارات المرسلة من قبل النواب والإسراع في الإجابة عليها ضمن المدة المحددة.

وأشاد الدكتور بشير حداد بالدور الشجاع لقوات البيشمركة مع الجيش والحشد في محاربة داعش الإرهابي منذ عام 2014 وتحرير العديد من المناطق في كركوك، مبيناً أهمية استمرار الجهود لأنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

واستمع نائب رئيس البرلمان العراقي إلى مداخلات وفد كركوك حول الواقع الخدمي والأمني في هذه المرحلة، وتم التأكيد على أهمية توفير المخصصات المالية لسد النقص وتغطية المشاريع الخدمية ودعم الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر والجهات المعنية لتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة جائحة «كورونا»، مشيراً إلى دعم ومساندة البرلمان لكركوك وجميع المحافظات العراقية من خلال التشريعات والقرارات النيابية من أجل النهوض بواقعها.