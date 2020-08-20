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رسميا.. رونالد كومان مدربا جديدا لبرشلونة

عين نادي برشلونة، رونالد كومان، مدربا جديدا للفريق، “رسميا” بدل من المدرب السابق كيكي سيتين.

وقال النادي في بيان مقتضب على موقعه الرسمي، اليوم (19 آب 2020): “اهلا بعودتك رونالد كومان”، فيما سبق للنادي ان اكد على موقعه الرسمي، ان “ادارة برشلونة ورونالد كومان توصلا إلى اتفاق يقضي بتولي الهولندي مهام تدريب الفريق الأول حتى 30 حزيران 2022”.

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وكانت ادارة النادي قد أقالت المدرب السابق كيكي سيتين بعد الخسارة المذلة للفريق (8-2) أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن سيتين الشخص الوحيد الذي غادر النادي حيث اعقبه بعد ذلك المدير الرياضي لبرشلونة، إريك أبيدال.

وسبق لكومان ان مثل برشلونة كلاعب في الفترة الممتدة من عام (1989 الى 1995)، كما عمل كمساعد لمدرب الفريق الكاتلوني ما بين (1998-2001)، فيما تسلم مهام تدريب العديد من الفرق اخرها المنتخب الهولندي.

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