شرطة البصرة توضح حقيقة اغتيال شاب وخطيبته.. وتؤكد وجود (هجمة)

نفت مديرية شرطة البصرة، الاربعاء، الانباء التي أفادت بحصول جريمة اغتيال شاب وخطيبته وسط المحافظة، مشيرة إلى وجود هجمة تقودها الصفحات والمواقع الالكترونية للعبث بأمن واستقرار البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقى اليوم، (19 آب 2020): “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حصول جريمة اغتيال شاب وخطيبته وسط البصرة، ونحن إذ ننفي هذه المعلومات ونهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر”.

وأضاف البيان، وان “هنالك هجمة تقودها الصفحات والمواقع الالكترونية المغرضة للعبث بأمن واستقرار محافظتنا الفيحاء، وان شرطة البصرة ستلاحق هؤلاء العابثين قضائيا وسيلاقون جزائهم”.

A.A