Posted on by

قصف جوي تركي جديد على مقرات PKK شمال دهوك

قصفت الطائرات التركية ، ظهر اليوم الأربعاء ، مواقع ومقرات لحزب العمال الكوردستاني PKK في ناحية دينارته (21 كم عن مركز قضاء آكري) في محافظة دهوك ، دون ورود انباء حتى اللحظة عن الخسائر التي خلفها القصف .

قائمقام قضاء آكري مازن سعيد ، قال  ان القصف كان مركزاً ومكثفاً جداً وطال قريتي كافيا وكافلكا ضمن حدود دينارته ، مشيراً الى خلو القريتين من السكان حيث غادرها المواطنون قبل الان بسبب القتال بين مسلحي العمال الكوردستاني والقوات التركية وعمليات القصف الجوي في المنطقة .

سعيد أشار الى انه لم ترد حتى الآن انباء عن الخسائر التي خلفها القصف .

قائمقام آكري تابع ، بالقول أن مواطني هاتين القريتين يعاودان زيارة المنطقة بين الحين والآخر لجني محصول السماق ، وهذه الغارات يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم .

بالتزامن ، افاد مدير ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) (70كم شمال محافظة دهوك) سربست آكريي ، ان مقرات ومواقع العمال الكوردستاني في قريتي بازى وكاني مزني ضمن حدود الناحية تعرضت لقصف جوي تركي .

آكريي ، قال لـ(باسنيوز) ان القصف الحق خسائر بدور المواطنين ومزارعهم ، من دون وقوع خسائر بشرية .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close