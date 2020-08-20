قصف جوي تركي جديد على مقرات PKK شمال دهوك

قصفت الطائرات التركية ، ظهر اليوم الأربعاء ، مواقع ومقرات لحزب العمال الكوردستاني PKK في ناحية دينارته (21 كم عن مركز قضاء آكري) في محافظة دهوك ، دون ورود انباء حتى اللحظة عن الخسائر التي خلفها القصف .

قائمقام قضاء آكري مازن سعيد ، قال ان القصف كان مركزاً ومكثفاً جداً وطال قريتي كافيا وكافلكا ضمن حدود دينارته ، مشيراً الى خلو القريتين من السكان حيث غادرها المواطنون قبل الان بسبب القتال بين مسلحي العمال الكوردستاني والقوات التركية وعمليات القصف الجوي في المنطقة .

سعيد أشار الى انه لم ترد حتى الآن انباء عن الخسائر التي خلفها القصف .

قائمقام آكري تابع ، بالقول أن مواطني هاتين القريتين يعاودان زيارة المنطقة بين الحين والآخر لجني محصول السماق ، وهذه الغارات يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم .

بالتزامن ، افاد مدير ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) (70كم شمال محافظة دهوك) سربست آكريي ، ان مقرات ومواقع العمال الكوردستاني في قريتي بازى وكاني مزني ضمن حدود الناحية تعرضت لقصف جوي تركي .

آكريي ، قال لـ(باسنيوز) ان القصف الحق خسائر بدور المواطنين ومزارعهم ، من دون وقوع خسائر بشرية .