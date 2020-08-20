كاميرات المراقبة توثق لحظة اختطاف صيدلاني ‘عربي’ في أربيل

وثقت كاميرات المراقبة في محافظة اربيل، لحظة اختطاف احد الاطباء في منطقة “منارة” خلف مجدي مول.

واظهر مقطع فيديو مصور اليوم (19 اب 2020) مجموعة من المسلحين وهم يقومون باقتياد الطبيب (ابراهيم صباح مطر) قسرا الى جهة مجهولة.

وبحسب اقرباء الطبيب، فان المجموعة المسلحة طلبت مبلغا ماليا كبيرا من المختطف، وبخلاف ذلك سيتم قتله.

وابلغ مصدر في نقابة الاطباء اربيل ان الطبيب المختطف ليس عضوا في النقابة وليست هناك اي معلومات عنه.

من جانبها استنكرت نقابة صيادلة ديالى محاولة الاختطاف الذي تعرض لها الصيدلاني ابراهيم صباح مطر يوم امس في محافظة أربيل تحت تهديد السلاح من قبل جهات تنتحل صفة جهة امنية رسمية بهدف الابتزاز للحصول مبالغ مالية كبيرة.

وقال الدكتور الصيدلاني، ابراهيم صباح، انه في تمام الساعة الثامنة مساءا من يوم 17/8/2020 قامت قوة مسلحة وبعجلات مظللة من اقتحام منزلي في منطقة منارة ستي خلف مجدي مول وتحت تهديد السلاح تم أخذ بصمات لي على وثائق بمبالغ مالية ضخمة الغرض منه الابتزاز وتم توثيق عملية دخول القوة وهم يستقلون سيارات مظلله ومدججين بالسلاح وتم رصد تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة ومن بعدها تم إخلاء سبيلي .

وطالب نقابة صيادلة ديالى، الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل وملاحقة القوة التي انتحلت صفة جهة امنية رسمية لتحقيق الجريمة وتنفيذ مأربها من خلال الابتزاز المالي في محافظة أربيل وتقديم الجناة للعدالة كونهم ليسوا سوى عصابة اجرامية وتؤكد بالوقت ذاته دعمها لكل الإجراءات الأمنية الهادفة إلى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية المواطنين .

كما أكدت النقابة بانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم شكوى لدى الجهات المختصة بحق العصابة التي حاولت اختطاف الدكتور الصيدلاني ابراهيم صباح مطر وابتزازه باموال كبيرة.