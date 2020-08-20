ما السر العميق ؟

لماذا صمدت !

بينما انهارت الموصل في ساعات بيد #داعش_الإرهابية

و سقطت سنجار في أسبوع …

و المناطق الغربية في أيام …

كان سكانها الستة عشر ألف

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الأبطال يعيشون على طائرة هيلكوبتر واحدة ، نعم واحدة ( 1)

تلقي عليهم الطعام بين فترة و أخرى

شهداء دفنوهم أحبتهم في بيوتهم

جرحى ينزفون لا يوجد ما يوقف دمهم

من شدة القصف الهمجي

سكان القرى ، و إن كانوا تركماناً مثل أهالي آمرلي ، يقومون بمحاصرتها … من أجل ذبحها

و لكنهم من السنة

و لكنها صمدت

و صمدت

و صمدت …

و أكثر ما شهد لها الفخر هي المرأة الآمرلية الصامدة التي كانت تشد من أزر الرجال ، و تدفعهم للمقاومة ..

لأنها أخذت من قوة زينب بن علي بن أبي طالب ، بأســـَها و صبرها و تضحيتها ..

إنها آمرلي

التركمانية

الشيعية

فكانت أروع من لينينغراد في صمودها …

تحية لآمرلي التي ضربت أروع الأمثلة في تاريخ العراق

لا ننساكِ يا آمرلي الرائعة

يوم وقفت بوجه الهمج القتلة في مثل هذه الأيام من عام 2014

فهل أنت ِ كربلاء المقدسة الثانية ؟

لندن

آب 2020