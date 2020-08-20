مسؤول: شركات أمريكية ستكشف عن استثمارات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن شركات أمريكية تعتزم الكشف عن استثمارات واتفاقيات مع الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبيت الأبيض يوم الخميس.

ورفض المسؤول، الذي تحدث إلى صحفيين في مكالمة يوم الأربعاء، الكشف عن تفاصيل، قائلا إنه لا يريد تخطي وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت في ذلك.

وقال ”نغطي نطاقا واسعا من الاستثمارات ونغطي عددا من الشركات الأمريكية. أحد أهم الأهداف الرئيسية للزيارة هو جعلها في وضع جيد“.

تضرر الاقتصاد العراقي من إجراءات إغلاق عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن تراجع أسعار النفط. وأدت احتجاجات اندلعت العام الماضي إلى استقالة مسؤولي مجلس الوزراء ثم رئيس الوزراء السابق.

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في وقت سابق يوم الأربعاء إن العراق يتوقع توقيع اتفاق مع شركة النفط الأمريكية شيفرون، وذلك دون التطرق لتفاصيل

كانت وول ستريت جورنال أوردت يوم الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون تعتزم بشكل مؤقت توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتطوير أحد حقول النفط الكبرى بالبلاد.

وبحسب التقرير، يعتزم مسؤولون أمريكيون وعراقيون أيضا الكشف عن تقدم على صعيد إتمام صفقات في قطاع الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الكهرباء مع شركة هانيويل إنترناشونال وشركة جنرال إلكتريك وستيلر إنرجي.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية