ميناء الفاو والقطار المعلق.. 10 سنوات على الحلم!

بغداد / علي عبد الخالق

على الرغم من مرور اكثر من عشر سنوات منذ أن أعلنت الحكومة عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير اقصى جنوبي البصرة، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية.

وزير النقل ناصر حسين بندر يتحدث كمن يحاول إحداث ثورة في روتين الدولة العراقية الطويل، يقول موظفون مقربون من مكتبه لـ(المدى) ان هناك مشروعين يجب ان يصلا مراحل متقدمة في التنفيذ وهما ميناء الفاو وقطار بغداد المعلق. وبعد انتهاء كاسر الامواج الغربي والشرقي بأيادٍ عراقية، كان العراق قبل أيام يخطط لتوقيع اتفاق جديد مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لاستئناف مشروع الفاو مع البدء بإنشاء خمسة أرصفة مع بناها التحتية، وتعميق القناة الشراعية للميناء، من 19 إلى 21 مترًا، بالاضافة الى نفق يربط بين ميناء خور الزبير وطريق ستراتيجي يربط الحدود العراقية بالكويت. طموح البصرة في دخول قائمة “التوب 10” لأكبر موانئ العالم قد يتأجل لسنوات أخرى، ليس السبب في عوائق التمويل مع أزمة العراق المالية التي تقارب 7 مليارات دولار فحسب، بل الخلاف على حدود القنوات المائية للعراق مع خصومه التجاريين الثلاثة والذين لا يخدمهم المشروع، ايران والكويت والسعودية، لان البصرة ستحتاج لتعميق سواحلها لاستقبال البواخر العملاقة.

وان تجاوزت الحكومة الاتحادية كل مصاعب العمل، فأن مخاطر البيئة المحيطة لاتزال ماثلة، فقد حاول رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كبح جماح عشائر وجماعات مسلحة هددت شركة مهندسي دايوو مطلع آذار الماضي. ومن جانب آخر تريد إيران سوق العراق لها من اجل عائدات تجارية، الرئيس الايراني حسن روحاني كان قد ألح على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ”إنهاء ربط السكك الحديدية بين الشلامجة الايرانية والبصرة العراقية”، ما يعني الالتفاف على مشروع الفاو المصمم لاستقبال سفن بحمولات تزيد عن 100 ألف لتلبية الطلب على مدى الثلاثين عامًا القادمة. أما مشروع القطار المعلق الذي تحول الى حلم أسطوري في أذهان البغداديين منذ العام 2010، وتمت المصادقة على تصاميمه في العام 2016 ثم التعاقد مع شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية على تشييده في العام 2019، تقول مصادر ان تصاميم المشروع كلفت محافظة بغداد قرابة 42 مليون دولار .

وبحسب مصادر حكومية تحدثت الى (المدى)، فأن فرنسا اقرضت العراق مبلغ انشاء المشروع تخمينيا بمليارين و500 مليون دولار، مقسطة على مدى 19 عاما تتضمن 5 سنوات سماح كفترة تنفيذ المشروع، على ان يبدأ التسديد الفعلي عند التشغيل ولمدة 14 عاما. يقطع القطار مسافة اكثر من 21 كم بواقع 14 محطة للمواطنين وتبلغ طاقته الاستيعابية 30 الف مسافر في الساعة للمسار الواحد، وبساعات عمل تصل الى 18 ساعة في اليوم.