واشنطن .. انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي

أعلن وزير الخارجية العراقي د.فؤاد حسين انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي في واشنطن، فيما أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو دعم بلاده لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بومبيو ، يوم الأربعاء، إنه “تم اطلاق الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين وفد الحكومة العراقية والجانب الأميركي في واشنطن”، مشيرا إلى أن “العراق كان له حوار مهم مع الولايات المتحدة الأميركية، تطرقا فيه إلى مجموعة من القضايا والعلاقات الثنائية والوضع السياسي بصورة عامة والإقليمي، فضلا عن قضايا تتعلق بالعلاقات الاقتصادية وكيفية مكافحة وباء كورونا”.

ويشارك ممثلون عن إقليم كوردستان رسمياً في الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حسين أضاف، بالقول أن “الولايات المتحدة والعراق في خندق واحد في محاربة داعش وسنستمر بالعمل معا لمحاربة الإرهاب”.

مبيناً ، أن ” المباحثات أكدت على استمرارية النقاش والحوار للوصول إلى العمل المشترك في مجال الطاقة”، لافتاً إلى أن “هناك مذكرات تفاهم خاصة في مجال النفط والكهرباء والصحة والثقافة والتعليم سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة”.

من جانبه أكد بومبيو، أن “واشنطن تدعم الحكومة العراقية بإجرائها الانتخابات المبكرة”، فيما تمت مناقشة وسائل تقديم الدعم من الأمم المتحدة لهذا الغرض”، منوها بأن “واشنطن وعدت بتقديم مساعدات للعراق قدرها 200 مليون دولار”.

وأضاف، أنه “تم مناقشة الاستثمارات الأجنبية فيما أعرب عن أمله بأن يكون العراق مزدهرا خاليا من الفساد وجزءا لا يتجزء من الاقتصاد العالمي”.

وتابع بومبيو، أنه ” تم أيضا مناقشة حل الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان”.

مشيراً إلى أنه ” تم الحديث عن إمكانية جعل العراق ذا مكانة مستقرة وراسخة عن طريق تحالف الناتو، ودحر داعش”، لافتا إلى أن “بلاده ستكون لها زيارات مقبلة تحافظ فيها على دعم التعليم في العراق”.