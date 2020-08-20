وزير الزراعة يؤكد على السماح باستيراد المواد العلفية بشكل مباشر

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، السماح لكبار منتجي الدواجن واصحاب المجاز والمفاقس في العراق بأستيراد المواد العلفية بشكل مباشر .

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى عددا من كبار منتجي الدواجن واصحاب المجاز والمفاقس في العراق وبحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية والمدراء العامين لدائرتي الثروة الحيوانية والتخطيط والمتابعة من اجل مناقشة الواقع الانتاجي لقطاع الدواجن والمشاكل والمعوقات التي تواجهه”.

ونقل النايف عن الخفاجي تأكيده على “الأهمية التي يمثلها قطاع الدواجن في العراق كونه يمثل تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين”، موضحا بأن “عملية اصلاح هذا القطاع و وضعه على جادة الصواب بات مطلبا مهما بغية معالجة المشاكل التي تواجه قطاع الدواجن”.

واشارالخفاجي الى “العديد من النقاط المهمة التي يحتاجها قطاع الدواجن مع تفهمه للحلول المقترحة والناجعة التي تساهم في انتعاش هذا القطاع وزيادة إنتاجية سواء كان في مجال انتاج بيض المائدة او الدجاج اللاحم”.

واكد وزير الزراعة على السماح لـ”كافة حقول وشركات انتاج الدواجن بأستيراد المواد العلفية من كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية والبريمكس وكل يحتاجه قطاع الدواجن من مدخلات غير موفرة محليا، مع التأكيد على ان حماية المنتج المحلي يمثل خط احمر من اجل زيادة الانتاج وتشجيع الجانب الاستثماري والذي يسهم في تشغيل الالاف من الايدي العاملة، اضافة الى توفير عملة صعبة لخزينة الدولة”.

وبين الوزير الخفاجي ان “مربي الدواجن غير ملزمين باستلام منتج الذرة الصفراء العلفية المحلية اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية ، كما اكد الخفاجي على سعيه المتواصل من اجل تخفيف المعوقات عن هذا القطاع من خلال رفع الرسوم الكمركية والضريبة للمواد المستوردة لصالح قطاع الدواجن وفق الاجراءات القانونية السائدة ولكافة منتجي الدواجن”.

واشار الخفاجي الى ان “الوزارة ستعمل بأتجاهين من اجل حماية المنتج المحلي الاتجاه الاول هو التعاون مع دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في متابعة المواد المهربة الى داخل المخازن والاسواق المحلية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والاتجاه الثاني التأكيد على ضبط المنافذ الحدودية والتي بات الاغلب منها تحت سيطرة القوات الامنية”.

كما اكد الخفاجي على “المضي في تخفيف المعوقات وخاصة في مجال تخفيض سعر المنتجات النفطية والوحدات الكهربائية بنسبة ٥٠% لصالح قطاع الدواجن لكي تساهم هذه الخطوة في زيادة الانتاج وتقليل الكلفة الانتاجية والتي تعود نتائجها على المواطن العراقي، كما استمع الخفاجي الى العديد من المقترحات والطلبات الخاصة بالدوادمي قبل السادة الحضور واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وبحسب البيان فان منتجي الدواجن “اثنوا على التفهم الواضح والرؤية المعمقة التي يتحلى بها الوزير الخفاجي من خلال تفهمه لكل مشاكل قطاع الدواجن، وخلص اللقاء بمواصلة الجهود والتعاون مع الوزارة في كل المجالات التي تفضي الى تخفيف المعوقات من جانب وزيادة الانتاج والوصول الى الاكتفاء الذاتي التام من جانب أخر”.