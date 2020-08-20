وكيل ديبالا يحسم الجدل حول أنباء رحيله عن يوفنتوس

كشف خورخي أنطوان وكيل أعمال اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حقيقة رحيله عن السيدة العجوز، في نافذة الانتقالات الصيفية.

تقارير صحفية ذكرت الجمعة الماضية، أنّ أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري، يرغب في بيع ديبالا، من أجل إعادة بول بوغبا إلى “أليانز ستاديوم” من مانشستر يونايتد مرة أخرى .

وقال أنطوان في تصريح مُقتضب نقلته شبكة “فوتبول إيطاليا”: “لقد قرأت في الصحف هذه الأيام شائعات خاطئة تمامًا، باولو لن يرحل”.

وأضاف: “ديبالا لاعب لـ يوفنتوس ويُسعده أنّ يكون كذلك، ونحن نعمل مع النادي على تجديد عقده”.