إستئناف النقل إلى مطار بغداد بعد توقّف 16 عاماً

اوعز وزيرالنقل ناصر حسين الشبلي بافتتاح خطوط نقل منتظمة من والى مطار بغداد الدولي عبر باصات الشركة العامة لنقل المسافرين وتطبيق نظام النقل عبر البطاقة الذكية.

وقال بيان ان (هذه الخطوط ستنطلق من اربعة وجهات في العاصمة بغداد (مدينة الكاظمية ، مرآب العلاوي ، مرآب البياع ومرآب النهضة) ومن ثم الى مطار بغداد الدولي وبالعكس ). وذكر وزير التخطيط، خالد بتال النجم ان الوزارة، تبذل جهودا استثنائية لتسديد مستحقات جميع المقاولين المترتبة بذمة الحكومة، عن تنفيذهم المشاريع الحكومية التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات.

مستحقات مقاولين

ولفت الوزير بحسب بيان إلى ان (الوزارة أعدت مسودة قانون للاقتراض خاص بتسديد مستحقات المقاولين البالغة (1.8) ترليون دينار، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية ممثلين عن اتحاد المقاولين، لوضع الآليات المناسبة لمعالجة تلك المستحقات)، مبينا، ان (موازنة 2021 لن تتضمن ادراج اي مشاريع جديدة، الا للضرورة القصوى، إنما سيتم توجيه التخصيصات المالية المتاحة نحو المشاريع المستمرة ، لضمان عدم توقفها وإنجازها لما تمثله من أهمية في توفير الخدمات ودعم التنمية). وأشار النجم إلى ان (الوزارة تعمل في الوقت الراهن، على توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولات، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع، داعيا المقاولين العراقيين إلى تقديم المزيد من العطاءات واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات).

إلى ذلك اعرب السنافي، عن تقديره للدعم الذي توليه وزارة التخطيط لقطاع المقاولات والمقاولين، مبينا ان (هذا الدعم الذي وفره وزير التخطيط، سيسهم في تحفيز وتشجيع عمل المقاولات، لاسيما في يتعلق بتسديد كامل المستحقات)، مضيفا، ان (المقاولين يواجهون الكثير من المشاكل والتحديات، منها مايتعلق بالإعفاء الضريبي، وتسجيل الشركات، وآليات التصنيف، وإحالة المشاريع، وتعويض المتضررين من جراء الاعمال الإرهابية، وغيرها).

وشهد اللقاء مناقشة ورقة الحلول والمعالجات التي قدمها اتحاد المقاولين، ووجه السيد الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مايمكن معالجته من المشاكل التي تواجه عمل قطاع المقاولات.