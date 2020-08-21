ادانة اوربية موسعة لاغتيالات الناشطين العراقيين : حملة تهديد وترهيب ممنهجة

اعربت 16 دولة اوربية ، وبعثة الاتحاد الاوربي لدى العراق ، اليوم الجمعة ، عن قلقها “العميق” بشأن التصعيد الاخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني.

الدول وهي كل من استراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وفرنسا، والمانيا، والمجر، وايطاليا، وهولندا، وبولندا، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، اضافة الى بعثة الاتحاد الاوربي المعتمدة لدى العراق ، ادانت في بيان لها على وجه الخصوص ” الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في مدينة البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب”.

البيان أشار الى ان “ممارسة النشاط المدني تُعتبر حجر الاساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة، ويجب حمايتها”.

وقالت تلك الدول وبعثة الاتحاد “إننا نحث جميع قادة العراق للإنضمام الينا في ادانة اعمال العنف هذه، وندعوهم الى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الاعمال بأقصى قدر يسمح به القانون”.

كما رحب البيان بتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإنهاء حالات الافلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم ، قائلاً ” اننا نكرر دعمنا لرغبته في بسط سلطة الدولة بما يشمل اخضاع الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة”.

وكانت حملة لتصفية الناشطين وترهيبهم قد بدأت في العراق خلال الأيام القليلة الماضية ، وكان آخر حلقاتها (ليل الأربعاء) مع إطلاق مسلحين النار على الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب، التي كانت برفقة 3 سيدات أخريات في سيارتها، وسط البصرة، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال، إثر إطلاق نار من مجهولين ، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي ، واغتيال الناشط تحسين أسامة الخفاجي ، ارتفعت أصوات الغضب في المدينة مطالبة بمعاقبة القتلة.

وبالاضافة لعمليات الاغتيال هذه ، تم استهداف الناشطين فهد الزبيدي وعباس صبحي ولوديا ريمون، فضلاً عن الناشطة المدنية رقية الدوسري (الاثنين الماضي).

يشار إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي ، انطلقت في العراق سلسلة واسعة من الاحتجاجات، تخللتها محطات عنف كثيرة، واستهداف ناشطين ومحتجين، سواء عبر القنص أو الاغتيال ليلا، أو حتى الخطف والضرب والتعذيب.