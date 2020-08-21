الخارجية البرلمانية تعلق بصدد أنباء التهنئة العراقية للاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، على ما نشره حساب (إسرائيل بالعربية) عبر مواقع التواصل، حول التهنئة العراقية الرسمية للاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

وقال الموسوي إن «ما نشر غير رسمي وغير دقيق، ولا توجد أية تهنئة عراقية للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، كما أن الدستور العراقي يمنع أي علاقة أو تواصل مع الكيان الصهيوني».

وبين أن «الهدف من نشر هكذا خبر هو جس نبض الحكومة العراقية والشعب العراقي حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن هذا الأمر لن يحصل مهما حاولت إسرائيل ذلك أو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك»، حسب رأيه.