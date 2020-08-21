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الداخلية تقرر منع سير العجلات المظللة والتي لا تحمل اللوحات في البصرة

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن منع سير العجلات المظللة والتي لا تحمل اللوحات في البصرة، فيما توعدت بمحاسبة كل مفرزة لاتقوم بحجز هذه المركبات.

وقال مدير اعلام وعلاقات الوزارة اللواء سعد معن في بيان “هناك تركيز على قضية كشف اللثام عن من يقوم بجرائم الاغتيال والخطف في البصرة”، مبينا ان “فرض هيبة الدولة واحدة من اهم متطلبات والتي تعمل عليها اليوم القوات الامنية وخاصة وزارة الداخلية وتوجيهات رئيس الوزراء”.

واضاف ان “وزير الداخلية وجه ان يكون هناك توحيد للجهد المعلوماتي والاستخباراتي وقضية مكافحة الفساد الاداري وعدم الرضوخ لاي جهة كانت”، مشيرا الى انه “تقرر منع تجوال العجلات بدون لوحات والمظللة، وستكون هناك محاسبة لكل مفرزة لاتقوم بحجز هذه المركبات”.

واكد معن “حسب ما اشر لدينا ان اغلب الاغتيالات والجرائم التي نفذت كانت بعجلات لاتحمل لوحات”، موضحا “اننا سنرسل لجنة من وزارة الداخلية للقيام بمتابعة قضية وضع ضباط برتب عقيد وعميد على مراكز الشرطة حتى تستطيع هذه الرتب فرض القانون”.

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