الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن صرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء لعامي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن “شركة مابين النهرين العامة للبذور قامت بصرف مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم ۲۰۲۰-۲۰۱۹ وللدفعة الرابعة وبنسبة 15%، حيث سبق وان الشركة صرفت 50% من مستحقات الفلاحين والمسوقين ومن سيولة الشركة”.

واكد أن “المبالغ المصروفة الكلية بلغت مايقارب 65%، وعملية الصرف تعتمد على الية الاسبقية في التسويق وحسب تواريخ معاملات التسويق الموجودة في المعمل”، مشددا على أن “الشركة تهيب بكافة الاخوة المسوقين لمحصول الذرة الصفراء لعام ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بمراجعة معامل الذرة الصفراء الموجودة في المحافظات بغية استلام مستحقاتهم المالية”.