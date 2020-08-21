السامرائي ينتقد ممثلي “المكون السني” في لجنة التنسيق العراقية- الأمريكية

انتقد النائب مثنى السامرائي، الخميس، ممثلي “المكون السني” في لجنة التنسيق العراقية- الأمريكية، لتناسيهم بحسب قوله المآسي التي عاشها السُنة، متسائلا بالقول “هل لأن ممثليهم فيها مجرد تماثيل ديكورية؟”.

وقال السامرائي متسائلا في تغريدة “هل فات لجنة التنسيق العراقية- الأمريكية أن هناك مكوناً عراقياً أساسياً أكلت الحرب بمحافظاته الأخضر واليابس؟، لماذا تناست المآسي التي عاشها السُنة؟”.

وتسائل السامرائي ايضا، “هل لأن ممثليهم فيها كانوا مجرد تماثيل ديكورية لتبدو بطابع وطني، بينما انحاز مضمونها طائفياً وعرقياً؟”، مرددا بالقول “ألا لا نامت أعين المتخاذلين”.