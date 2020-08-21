الصحة تعلن تسجيل 4288 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة، مشيرة الى تسجيل 4288 اصابة جديدة بالفيروس و3246 حجالة شفاء منه.
وقالت الوزارة في بيان “تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 )”، موضحة أنه تم “تسجيل هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 271
بغداد / الكرخ 322
مدينة الطب 81
النجف الأشرف 174
السليمانية 82
أربيل 244
كربلاء 236
كركوك 51
ديالى 106
واسط 107
البصرة 647
ميسان 125
بابل 109
الديوانية 72
ذي قار 244
الأنبار 53
المثنى 112
نينوى 210”.
واضافت، أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 574
بغداد الكرخ 274
مدينة الطب 65
النجف 302
السليمانية 142
أربيل 219
دهوك 174
كربلاء 336
كركوك 217
ديالى 108
واسط 251
البصرة 583
ميسان 149
بابل 130
الديوانية 110
ذي قار 264
الأنبار 50
المثنى 153
نينوى 104
صلاح الدين 83”.
وتابعت، أن “الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 9
أربيل 15
دهوك 2
كربلاء 3
كركوك 3
واسط 4
البصرة 4
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 3
ذي قار 2
الأنبار 3
المثنى 2
نينوى 7”.
واشارت الى أن “مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %)
مجموع الأصابات : 197085
الراقدين الكلي: 50356
الراقدين في العناية المركزة: 587
مجموع الوفيات: 6283”.