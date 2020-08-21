العراق يخرج وأميركا تدخل في أعلى درجات الحرارة بالعالم

خرج العراق من دائرة الأعلى بدرجات الحرارة في العالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما دخلت إحدى الولايات الأميركية في الجدول حسب إحدى المحطات العالمية المعنية بالأنواء الجوية.

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة، والتي بينت خلو العراق من الجدول الذي تنشره فيما جاء مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي (الولايات المتحدة) بالمرتبة 15 باعلى درجات الحرارة بالعالم.

وأوضحت أن لوفي لوفي في دولة ساموا احتلت المرتبة الاولى باعلى درجة حرارة بالعالم وبدرجة بلغت 51.7 درجة مئوية يليها مطار الكويت بالمرتبة الثانية و14 فيما احتلت الجزائر المراتب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة و11 وجاءت مناطق في ايران بالمرتبة التاسعة في حين جاءت عمان بالمرتبة 10 و13 وجاء مطار الامارات الدولي بالمرتبة 12 بالجدول.

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