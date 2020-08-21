العراق يوقع عقوداً مع شركات طاقة أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار

وقع الوفد العراقي في واشنطن، اليوم الخميس، سلسلة اتفاقيات مع شركات أمريكية، أبرزها في قطاع النفط والغاز.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن وفد الحكومة العراقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووفد الإدارة الأمريكية برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو، عقدا اجتماعاً للجنة التنسيق العليا في واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 من أجل علاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة والعراق.

وذكر البيان، أن الوفد العراقي المرافق للكاظمي في زيارته إلى واشنطن، التقى كبرى شركات الطاقة الأميركية بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت وزيري الخارجية والنفط العراقيين فؤاد حسين وإحسان إسماعيل.

وأضاف بيان الخارجية، أن اللقاء «ناقش جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج الكهرباء والغاز محلياً، وتقليل هدر الغاز المشتعل، وتنفيذ إصلاحات لسوق الطاقة، كما تخطط الحكومتان لعقد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة للطاقة قريباً لمناقشة هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل».

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع اتفاقيات للطاقة المستدامة مع شركات أمريكية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم لإقامة شركة جديدة للطاقة في محافظة ذي قار، وتتضمن أيضاً إدارة ملف الطاقة بالكامل في المحافظة القريبة من الحدود الإيرانية.

ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق والشركات الأمريكية 8 مليارات دولار، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الطاقة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان، إن شركات (هانيويل إنترناشونال) و(بيكر هيوز) و(جنرال إلكتريك) و(ستيلر إنرجي) و(شيفرون)، وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط إحسان عبد الجبار والكهرباء ماجد مهدي الإمارة العراقيين.

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت: «هذه الاتفاقات مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق، وإنني على ثقة من أن نفس الشركات التي مكنت الولايات المتحدة من الاستقلال في مجال الطاقة ستستخدم خبراتها الواسعة لمساعدة العراق على تحقيق إمكانياته الكاملة في قطاع الطاقة».

ويستورد العراق نحو 80 بالمئة من الكهرباء من إيران، فيما يواجه أزمة مالية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط بسبب جائحة «كورونا».