بينها إعلامية معروفة .. ‹قيصر› يطال 6 شخصيات أخرى مرتبطة بالنظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

وقالت الوزارة، إن من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن فرضت عقوبات على قيادة عدة وحدات عسكرية سورية، بما في ذلك قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر، بسبب دورهم في منع وقف لإطلاق النار.

وأضاف بومبيو، أن «الولايات المتحدة وحلفاءها متحدون بمواصلة الضغط على الأسد وداعميه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، والأسد ورعاته الأجانب يعرفون أنه آن الأوان للتحرك».

وأضاف أن «الولايات المتحدة ستواصل إلزام أي شخص أينما كان، يعرقل الحل السياسي السلمي للصراع السوري، بدفع الثمن».

وتجمد خطوة اليوم أي أصول في الولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت الشهر الماضي، عقوبات على حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار «قانون قيصر»، إلى جانب عقوبات استهدفت كيانات منها الفرقة الأولى في الجيش السوري.