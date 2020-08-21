تحالف القوى: استمرار قصف الخضراء ومطار بغداد تقوية للسلاح خارج إطار الدولة

علق النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، اليوم الخميس، على استمرار عمليات القصف الصاروخي تجاه المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وقال الدهلكي، إن «استمرار قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، واستمرار عدم القبض على العناصر التي تقوم بهكذا عمليات، دليل واضح على أن الدولة العراقية ضعيفة، وأن اللادولة هي الأقوى».

رعد الدهلكي

وبين أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عليه الاهتمام بهذا الملف بهدف حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة، فاستمرار قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي هو إضعاف للدولة العراقية وهيبتها، وتقوية للسلاح خارج إطار الدولة».

وأضاف النائب عن تحالف القوى العراقية، أن «استمرار هكذا عمليات هو تحدٍ لحكومة مصطفى الكاظمي، قبل أن يكون تحدياً للشعب العراقي والجهات الدبلوماسية الدولية، وغيرها من الجهات الأخرى».