ترامب يبدي ثقته بالكاظمي : قواتنا ستخرج من العراق في غضون ثلاث سنوات

ابلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور واشنطن ، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ترامب قوله، خلال اللقاء الذي جمعه بالكاظمي بالعاصمة الأميركية واشنطن “انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود. ونتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا هناك”.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأميركية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.

وأفادت “واع” أن الرئيس الأميركي أكد التزامه “بخروج سريع لقوات التحالف في غضون 3 سنوات”. وأضاف “الكاظمي رجل أنسجم معه جدا”.

وذكرت الوكالة أن “الكاظمي نجح بقيادة الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أميركي من العراق”.

وأوضحت أن “الجانبين العراقي والأميركي أكدا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.

وقالت إن “الجانبين اتفقا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيت إعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق”.