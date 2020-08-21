تشمل عدد كبير منهم.. خطة حكومية لعمل الخريجين في الشركات الأجنبية

أعلن رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، الخميس، عن خطة لضمان عمل عدد كبير من خريجي المعاهد والكليات في الشركات النفطية الأجنبية.

وقال الفيصل في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “شركات التراخيص الأجنبية تشترط مهارات ومؤهلات لتشغيل العاملين في شركاتها”، مبينا أن “الخريجين من الجامعات والمعاهد لا يمتلكون تلك المؤهلات”.

وأضاف، أن “ورشة عقدت مع وزارة النفط الهدف منها تأسيس حاضنة أعمال لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، ليتم تشغيلهم في تلك الشركات وكذلك لتطوير المعاهد النفطية والخريجين من جامعات النفط والعلوم التطبيقية، من أجل ضمان تأهيلهم للعمل في تلك الشركات، مما يسهم في تقليص نسبة البطالة في البلاد”.

من جانبه، قال مستشار رئيس الشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، إن “معايير دولية يجب أن يحصل عليها الطالب العراقي للعمل في الشركات الأجنبية”.

وأوضح أن “تأهيل الخريجين لسوق العمل في الشركات الأجنبية سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة تدفع للعمال الأجانب”، مشيراً إلى”وجود اقتراح بجلب شركة بكوادر عراقية تقوم بعملية التدريب وتأهيل الخريجين بشكل ممتاز للعمل في الشركات، وهذا سيوفر فرص العمل ويحافظ على العملة الصعبة ويوفر الكثير لصالح الاقتصاد”، مؤكدا أنه “فُرض على الشركات العالمية والعراقية العمل بنظام الضمان الاجتماعي”.