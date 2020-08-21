توصيات جديدة من عمليات اربيل لمواجهة كورونا

أصدرت غرفة عمليات محافظة اربيل العاصمة في بيان لها، اليوم الجمعة، عدداً من القرارات والتوصيات الجديدة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت العمليات في بيان انه “باشراف محافظ أربيل، فرست صوفي، عقدت عمليات محافظة اربيل اليوم، اجتماعا بعد اصدار البيان رقم (48) لسنة 2020 من قبل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، وما صدر عنه من قرارات وضمن اطار المصلحة العامة، وعيش وكسب المواطنين تم اصدار القرارات التالية:

اولا: يسمح بتأدية فريضة صلاة الجمعة في المساجد ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل و وفق التعليمات الصحية، والتدابير الوقائية، وحسب الشروط التالية:

1-على جميع المصلين ارتداء الكمامات والقفازات.

2-ترك مسافة لا تقل عن المتر ونصف المتر بين المصلين.

3-اغلاق اماكن الوضوء في المساجد.

4-على الشخص المصلي ان يصطحب معه سجادة للصلاة وان يكون قد توضأ مسبقا في المنزل.

ثانيا: فتح المحال والاسواق، والمولات والاماكن التي تقدم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وعدم السماح لأي شخص الدخول من دون ارتدائه للكمامة، وكذلك يجب على العاملين ارتداء الكمامة وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ثالثا: على جميع المطاعم، والكافيتريات، والاماكن السياحية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية وان يرتدي العاملون فيها (الكمامات)، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات التي حددتها دوائر البلديات، وهيئة السياحة، وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

رابعا: يتعين على سائقي العجلات (الخصوصي، الحمل، الأجرة) الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية وعند وجود راكب معهم يجب على السائق والراكب ارتداء (الكمامة)، وأي شخص يخالف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق قرار بيان رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية.

خامسا: على جميع مواطنين ضمن حدود محافظة اربيل، مراعاة التدابير الوقائية بإرتداء “الكمامة”، والمحافظة على التباعد مسافة متر ونصف المتر، واي شخص يخرج من منزله من دون ارتداء الكمامة سيعرض نفسه للاجراءات القانونية وفق القرار الصادر في بيان رقم (48) لسنة 2020 لوزارة الداخلية، والذي ينص على فرض غرامة مالية قدراها 20 الف دينار على كل شخص لا يرتدي الكمامة خارج المنزل.

سادسا: الاماكن التي ستبقى مغلقة هي:

1-مراسم العزاء في القاعات والمنازل بالاضافة الى منع مراسم زيارة القبور.

2- قاعات حفلات الاعراس والمناسبات.

سابعا: السماح لحركة التنقل بين محافظة اربيل مع المحافظات الاخرى في إقليم كوردستان والمحافظات العراقية للحالات الضرورية، مع استثناء المجاميع السياحية التي لن يسمح لها بالدخول حالياً”.