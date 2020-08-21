علي عبد الله البسامي / الجزائر
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ذهب الهدى ذهب النّدى ذهب الهنا … وطغى الضّلالُ على الرُّؤى وتمكَّنا
وغدا الهوى عند الشباب بذاءةً … فتراه يلغط بالقذى متفنِّنا
حسب التّفحش والخناء قصيدةً … ومضى يُباهي بالرّذيلة والخنا
قسَمًا فإنّ رُؤى الحداثة فتنة ٌ… تئِدُ الفضيلة والطّهارة والسَّنا
فتأمّل الأشعارَ إنَّ هُراءها … جعل الشّباب مُدنّسا مُتعفِّنا
كم كِلْمَةٍ فتحت سبيل رذيلة ٍ… صنعت دمارا للسّعادة في الدُّنا
ربُّوا الشّباب على الفضيلة بالأدبْ … إنّا نرى جيلا مُخيفا مُحزِنا
وأدَ الحياءَ وتاه خلف غريزةٍ … جَمحتْ به نحو المهالك والفَنا
عبَد المآربَ والمحاشيَ والهوى … فغدا يُجرجَرُ في المذلَّة والوَنَى
دور الشعر في التربية
علي عبد الله البسامي / الجزائر