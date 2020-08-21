رئيس البرلمان العربي يدين اغتيال ناشطة عراقية ويؤكد دعم الاجراءات التي يتخذها العراق

دان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي، الخميس، حادثة اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب، مؤكدا دعمه للاجراءات التي تتخذها السلطات في العراق.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، بسحب بيان له، “عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعباً وإلى أسرة الناشطة ريهام يعقوب رحمها الله التي استهدفتها يد الغدر، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن “تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عدداً من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق”، مطالباً بـ”ضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم”.

وأكد رئيس البرلمان العربي، “دعم البرلمان العربي للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة”، داعياً رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية إلى “دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في العراق”.

وجدد رئيس البرلمان العربي “وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”.