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سيادة المطران عطا الله حنا :” نقف الى جانب اهلنا في سلوان ونرفض قرارات…

سيادة المطران عطا الله حنا :” نقف الى جانب اهلنا في سلوان ونرفض قرارات الهدم بكافة اشكالها والوانها ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا متضامنون مع اهلنا في سلوان ونرفض قرارات الهدم الذاتي وسياسة هدم البيوت وتغريم اهلها ومن واجبنا جميعا ان نقف الى جانب اهلنا في سلوان المستهدفين بطريقة وحشية .
ان اهلنا في سلوان انما يجسدون صورة رائعة للصمود والاباء والانتماء الوطني في وجه هذه الحملة الاحتلالية الغاشمة والتي هدفها تصفية ما تبقى من حضور فلسطيني ومن ابنية فلسطينية في منطقة سلوان .
نوجه التحية الى اهلنا في سلوان الصامدة الابية ونثمن مواقف اهلنا هناك الرافضين لسياسات الهدم بكافة اشكالها والوانها .

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