كربلاء.. انقطاع تام لمياه الشرب عن “عين التمر”

أعلن قائمقام قضاء عين التمر بمحافظة كربلاء، رائد المشهداني، الجمعة، انقطاع مياه الشرب عن القضاء والمناطق المجاروة له، فيما حمل مديرية ماء المحافظة مسؤولية شح المياه.

وقال المشهداني في بيان إن “سبب الشح يتمثل بعطل مضخات الماء المستمر بمشروع كربلاء الموحد وتأخر أعمال الصيانة وخروج جزء من المضخات عن العمل بشكل نهائي”، مؤكداً “انقطاع الماء عن أغلب المناطق أكثر من أربعة أيام”.

وأضاف البيان ان “المشهداني عقد لقاءات مستمرة وتواصل مع ادارة ماء كربلاء من اجل تحسين الوضع بعد ان وعدت بتغير وصيانة المضخات التي تجهز القضاء بالماء اﻻ ان اﻻدارة لم تف بوعودها وهناك مماطلة واستهانة بالموضوع”.

واوضح ان “اهالي القضاء وحكومتهم المحلية سيكون لهم خيارات اخرى في حال استمر الحال على هكذا بعد نفاد صبرهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر محرم الحرام، وعلى ادارة مديرية ماء كربلاء تحمل مسؤولتها لمعالجة هذه المشكلة وعدم اﻻستهانة باﻻمور تحت اي ذريعة”.

وأكد قائمقام عين التمر ان “اﻻزمة اثرت على عموم المحافظة لكنها كانت اشد بالقضاء بسبب بعد القضاء عن المحافظة” موكد ان “هذا العام شهد اﻻزمة اﻻولى واﻻكبر من نوعها بعد تغير اﻻدارة الجديدة”.