بسم الله الرحمن الرحيم

( { [ أن وعد الله الحق ] } )

( { [ وكل نفس ذائقة الموت ] } )

( { [ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ] } )

” صدق الله العظيم ”

البقاء لله

« * * * * نعي الحاجة المرحومة / سهامة كلي ميرزا الجابري الفيلي ( أم محمد ) * * * »

بمزيد من الحزن وبالغ الأسى وفجاعة الحدث … ننعى الحاج حبيب محمد جعفر الفيلي وأخيه الأستاذ الفاضل جاسم محمد جعفر الفيلي وأسرتهم وعشيرة الجابري في العراق ودول المهجر بهذا المصاب الجلل الأليم … بفقدان الراحلة زوجة الحاج حبيب محمد جعفر الجابري الفيلي طيب الله ثراها وإنتقال روحها الزكية إلى جوار ربها سبحانه وتعالى ، والتي وافتها المنية في السويد يوم الأحد الموافق 16/8/2020 أثر مرض عضال ، وتم تشییع جثمانها الطاهر في يوم الخميس الموافق 20/8/2020 الساعة 11:00 في مقبرة (Kviberg) … سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويدخلها فسيح جناته ، ويلهم ذويها وأهلها ومحبيها الصبر والسلوان ، وأن يعظّم أجوركم ، ويجنبكم كل سوء ومكروه ، إنّه سميع الدعاء ، ونقدم شكرنا الجزيل إلى كل من شارك في مراسم التشيع والدفن وإرسال برقيات التعزية والنعي والمواساة .

( ( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) )

جاسم ابوحيدر