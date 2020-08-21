واشنطن تدين “الاغتيالات المستهدفة” في البصرة وتعدها “انتهاكاً صارخاً”

أدانت الولايات المتحدة، الخميس، “الاغتيالات المستهدفة” ضد ناشطين مدنيين ومحتجين في محافظة البصرة، عادة إياها “انتهاكاً صارخاً” لحقوق الإنسان، فيما أبدت تأييدها إزاء “التزام” الحكومة العراقية بمحاسبة المنفذين.

وقالت السفارة الأميركية لدي بغداد في بيان “تُدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عدد من الاغتيالات المستهدفة”.

وأضافت: “تُعدُ هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون”.

وتابعت السفارة في بيانها: “تُؤكد الولايات المتحدة مجدداً على دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم”.

وكانت وزارة الداخلية، قررت اليوم الخميس، منع سير العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن معظم الاغتيالات التي شهدتها المحافظة جرت بواسطة تلك العجلات.